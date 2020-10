‘Trono over’, Maria Tona confessa cosa l’ha colpita di Paolo Gozzi e Biagio Di Maro. E a proposito della rivalità con Gemma Galgani… (Di venerdì 23 ottobre 2020) Maria Tona è una delle new entry del Trono Over di Uomini e Donne e per via della spigliatezza si è fatta subito notare dal pubblico a casa e non solo, Maria infatti ha attirato anche l’attenzione di due cavalieri del parterre maschile, ovvero Paolo Gozzi e Biagio Di Maro; e proprio per via di quest’ultimo la consulente di chirurgia estetica è diventata l’antagonista di Gemma Galgani, con la quale in fatto di uomini, a quanto pare, ha in comune i gusti. Intervistata dal settimanale Uomini e Donne Magazine Maria ha spiegato in primis chi l’ha spinta a intraprendere questa esperienza e per quale motivo: Mi hanno scritto al programma due persone che conosco perchè erano ... Leggi su isaechia (Di venerdì 23 ottobre 2020)è una delle new entry del Trono Over di Uomini e Donne e per viaspigliatezza si è fatta subito notare dal pubblico a casa e non solo,infatti ha attirato anche l’attenzione di due cavalieri del parterre maschile, ovveroDi; e proprio per via di quest’ultimo la consulente di chirurgia estetica è diventata l’antagonista diGalgani, con la quale in fatto di uomini, a quanto pare, ha in comune i gusti. Intervistata dal settimanale Uomini e Donne Magazineha spiegato in primis chi l’ha spinta a intraprendere questa esperienza e per quale motivo: Mi hanno scritto al programma due persone che conosco perchè erano ...

juls771 : Oggi in un ristorante ho visto Marcello del trono over della passata edizione, al ristorante con una ragazza partic… - anodeforcruelty : Preferisco il trono over perché il tono poetico con cui raccontano quante volte e come si sono baciati, non ricorda… - maria56567251 : Gli uomini del trono over uno peggio dell’altro #uominiedonne - Roxanne9912 : Io quando ascolto i dettagli delle esterne del trono over : #uominiedonne #gemmagalgani #tina - tarrilippo : Ma elga del trono over che fine ha fatto? Ricordo il trash che regalava ?? #uominiedonne -

