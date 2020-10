Traffico Roma del 23-10-2020 ore 08 | 30

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Luceverdeancora una buona giornata a trovarti dalle redazioni studio Daniele guerrisiancora sostenuto su tutte le principali vie consolari in direzione del centro città trafficato il tratto Urbano dellaL’Aquila da Viale Togliatti alla bivio per la tangenziale proseguendo sulla tangenziale incolonnamenti a tratti dalla via Nomentana via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ma anche Prenestina viale Castrense verso San Giovanni a causa di un guasto il servizio delle linee tram 51419 limitato a Porta Maggiore attivi comunque bus sostitutivi è sempre per quanto riguarda il trasporto pubblico Oggi sciopero generale nazionale di 24 ore l’agitazione interesserà bus tram e metropolitane e ferrovie-lido-civitacastellana-viterbo e ...

