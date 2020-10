(Di venerdì 23 ottobre 2020) Gli studenti thailandesi che lottano contro il governo e la monarchia ieri hanno ottenuto una prima vittoria. Dopo giorni di manifestazioni per le strade di Bangkok , un comunicato della gazzetta reale ha annunciato la revoca del decreto d'emergenza che aveva imposto il coprifuoco e il divieto di riunione per più di quattro persone. I giovani hanno dato al primo ministro Prayuth Chan-...

francobus100 : Thailandia, lusso, concubine e il cane colonnello: follie del re-satrapo - lillydessi : Thailandia, lusso, concubine e il cane colonnello: follie del re-satrapo - Il Messaggero - valentinadigrav : RT @ilmessaggeroit: #Thailandia: lusso, concubine e il cane colonnello: follie del re-satrapo - ilmessaggeroit : #Thailandia: lusso, concubine e il cane colonnello: follie del re-satrapo -

Ultime Notizie dalla rete : Thailandia lusso

Il Messaggero

Aveva trascorso la maggior parte dell'anno in un hotel di lusso in Baviera, suscitando imbarazzo nel governo ... che ha promesso aiuti economici e investimenti alla Thailandia precipitata in una ...LA CRISIROMA Gli studenti thailandesi che lottano contro il governo e la monarchia ieri hanno ottenuto una prima vittoria. Dopo giorni di manifestazioni per le strade di Bangkok, un comunicato della..