Scomunicato Vlasic | ex guida spirituale delle veggenti di Medjugorje

(Di venerdì 23 ottobre 2020) L'ex padre medjugorianoha continuato a svolgere attività di apostolato nei confronti di singoli e di gruppi, sia mediante conferenze che attraverso mezzi informatici La Congregazione per la Dottrina della Fede ha emesso un decreto di scomunica nei confronti di Tomislav, diventato famoso per essere il 'padre' dei sei ragazzini che nel …

Tomislav Vlasic, ex padre spirituale dei sei veggenti di Medjugore, è stato scomunicato con un decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Vlasic nel 2009 era stato costretto a dimettersi ...L’ex padre medjugoriano Vlasic ha continuato a svolgere attività di apostolato nei confronti di singoli e di gruppi, sia mediante conferenze che attraverso mezzi informatici La Congregazione per la ...