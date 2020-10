Roma, Mancini positivo al coronavirus (Di venerdì 23 ottobre 2020) Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha annunciato di essere positivo al coronavirus con un post su Instagram. Ciao a tutti, sono risultato positivo al Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena. Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A presto e forza Roma! Visualizza questo post su Instagram Ciao a tutti, sono risultato positivo al Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo A presto e Forza Roma! Un post condiviso da Gianluca Mancini (@gianlumancio 23) in data: 23 Ott 2020 alle ore 2:45 ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 ottobre 2020) Gianluca, difensore della, ha annunciato di esserealcon un post su Instagram. Ciao a tutti, sono risultatoal Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena. Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A presto e forza! Visualizza questo post su Instagram Ciao a tutti, sono risultatoal Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo A presto e Forza! Un post condiviso da Gianluca(@gianlumancio 23) in data: 23 Ott 2020 alle ore 2:45 ...

