Parchi letterari | passeggiare nella poesia

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Domenica 25 ottobre , come in tutti gli altri giorni dell'anno, i luoghi di ispirazione dei grandi poeti e scrittori italiani si svelano ai visitatori con tutta la loro carica emotiva. Si svelano in ...

Si svelano in sicurezza , come si scoprirà, ad esempio, percorrendo dal 24 ottobre i sentieri del Parco letterario dedicato a Nino Chiovini nel Parco Nazionale Val Grande e la Casa della Resistenza di ...In questo orizzonte l’Ente ha avviato, a partire dal 2015, il progetto del Parco Letterario® Eugenio Montale e delle Cinque Terre, in collaborazione con la rete dei Parchi Letterari® Italiani ed ...