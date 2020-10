Paolo Brosio commenta le parole del Papa sulle unioni civili tra coppie gay | “Se questo è quello che vuole io rabbrividisco”

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ormai si può dire che lediFrancesco siano entrate nella Storia. In un documentario uscito qualche giorno fa e presentato alla Festa di Roma, infatti, ilsi è detto favorevole alletraomosessuali. Un discorso che ha fatto tremare molti omofobi e gioire tutti gli altri. Quanto ha dichiarato è statoto anche da, ma ci arriveremo più avanti. Le suesono state riportate da diverse testate giornalistiche e tra queste troviamo anche La Repubblica.che ha affermato: Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. ...

Proprio così. Non si scappa. Come Paolo Brosio ieri sul marciapiede davanti al tribunale di Milano – in diretta dal Tg4 – così oggi ognuno, in attesa del bollettino. Tutti davanti alla tivù. “Ho fiduc ...Era uno dei nomi più attesi di questa quinta edizione del Grande Fratello VIP e ora, a un mese e mezzo di distanza dal debutto del reality, Paolo Brosio potrebbe fare il suo ingresso nella casa. Brosi ...