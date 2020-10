Ospiti per il lockdown stuprano dodicenne, la Lega: “Castrazione chimica!” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio Angelo Tripodi spera in provvedimenti drastici per coloro che compiono abusi sessuali Fonte Facebook – Angelo TripodiLe vicende di violenza sulle donne e sui minori sono sempre più numerose. Per questo servono dei provvedimenti in grado di scoraggiare una volta per tutte coloro che compiono questi gesti riprovevoli. La Lega già da qualche tempo aveva proposto la castrazione chimica per gli stupratori, in modo tale che non possono più rovinare le vite altrui. A ribadire questa posizione ci ha pensato Angelo Tripodi capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio. “Si tratta di una tematica di estrema attualità. Ci auspichiamo pene severe e senza sconti per questi soggetti” – ha tuonato ... Leggi su chenews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il capogruppo dellain Consiglio regionale del Lazio Angelo Tripodi spera in provvedimenti drastici per coloro che compiono abusi sessuali Fonte Facebook – Angelo TripodiLe vicende di violenza sulle donne e sui minori sono sempre più numerose. Per questo servono dei provvedimenti in grado di scoraggiare una volta per tutte coloro che compiono questi gesti riprovevoli. Lagià da qualche tempo aveva proposto la castrazione chimica per gli stupratori, in modo tale che non possono più rovinare le vite altrui. A ribadire questa posizione ci ha pensato Angelo Tripodi capogruppo dellain Consiglio regionale del Lazio. “Si tratta di una tematica di estrema attualità. Ci auspichiamo pene severe e senza sconti per questi soggetti” – ha tuonato ...

RegioneER : #SanitàER VISITE in sicurezza agli OSPITI delle Case residenza ANZIANI E DISABILI: entro il 10 novembre TAMPONI RAP… - Capezzone : +++Appuntamento in tv ?? +++ Intorno alle 9, tra poco, sarò tra gli ospiti di @mattino5. Grazie per l’invito! - XFactor_Italia : Giovedì per i giudici sarà tempo di Last Call e ospiti importantissimi ???? Siete pronti a scoprire i 12 concorrenti… - anto_gaudioso : RT @eugeniosantoro: Come ridisegnare il sistema salute e il contributo della tecnologia per poterlo fare. Il nuovo #healthtalk di #SaluteMo… - HankHC91 : RT @iiclondra: Per la #SLIM2020 appuntamento con @IICNewYork, @Italymfa, @_MiBACT e #FumettiNeiMusei per parlare di fumetti e lingua italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Ospiti per Tamponi rapidi per visitare gli ospiti di strutture per anziani e disabili Il Fatto Quotidiano Covid, registrati 490 positivi oggi in Puglia: 176 sono nel Foggiano

Gli operatori del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari e il nucleo di infermieri dell’Ospedale Di Venere sono intervenuti sottoponendo a tampone molecolare tutti gli ospiti e i dipendenti della ...

Botto di casi COVID nel Foggiano, 176 nuovi positivi. In tutta la Puglia 590 contagiati nelle ultime 24 ore

Gli operatori del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari e il nucleo di infermieri dell’Ospedale Di Venere sono intervenuti sottoponendo a tampone molecolare tutti gli ospiti e i dipendenti della ...

Gli operatori del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari e il nucleo di infermieri dell’Ospedale Di Venere sono intervenuti sottoponendo a tampone molecolare tutti gli ospiti e i dipendenti della ...Gli operatori del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari e il nucleo di infermieri dell’Ospedale Di Venere sono intervenuti sottoponendo a tampone molecolare tutti gli ospiti e i dipendenti della ...