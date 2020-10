Non può pagare la visita | offre al medico una catenina | lui risponde così

Leggi su chedonna

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Un bellissimo gesto di solidarietà per opera di unche apre uno spaccato sui tanti problemi economici che affliggono le persone comuni dopo il Covid. Un post è l’inizio di una catena di solidarietà che il dott. Eduardo Ponticiello, dirigentedel Santobono di Napoli, ha promosso per aiutare una sua paziente in difficoltà. … L'articolo Non puòlaaluna, luicosì è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it