Myrta Merlino, L'Aria che Tira sospeso temporaneamente: il motivo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il talk mattutino di La7 sospeso per dei controlli sanitari: si parla di possibili casi di contagio nel gruppo di lavoro del programma L'articolo Myrta Merlino, L'Aria che Tira sospeso temporaneamente: il motivo proviene da Gossip e Tv.

