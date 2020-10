Matteo Bassetti: “Il terrorismo psicologico ha portato a intasare gli ospedali” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Nei mesi estivi andava spiegato alla gente che l’infezione da Covid, nella stragrande maggioranza dei casi, decorre in maniera lieve e si poteva gestire a casa. Questo non è stato fatto e i risultati si vedono nei nostri ospedali: una comunicazione schizofrenica fatta di terrorismo e di sensazionalismo”. Lo ha scritto su Facebook Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive San Martino di Genova, che ancora una volta si è scagliato contro chi ha ingigantito l’emergenza coronavirus in Italia: “Si è detto alle persone che il Covid era sempre una malattia devastante, che dava sempre complicazioni perpetue e che buona parte dei contagiati sarebbe finito intubato o morto, così, non appena qualcuno ha un sintomo, corre in ospedale a farsi curare e ricoverare per paura ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Nei mesi estivi andava spiegato alla gente che l’infezione da Covid, nella stragrande maggioranza dei casi, decorre in maniera lieve e si poteva gestire a casa. Questo non è stato fatto e i risultati si vedono nei nostri ospedali: una comunicazione schizofrenica fatta die di sensazionalismo”. Lo ha scritto su Facebook, direttore della clinica di malattie infettive San Martino di Genova, che ancora una volta si è scagliato contro chi ha ingigantito l’emergenza coronavirus in Italia: “Si è detto alle persone che il Covid era sempre una malattia devastante, che dava sempre complicazioni perpetue e che buona parte dei contagiati sarebbe finito intubato o morto, così, non appena qualcuno ha un sintomo, corre in ospedale a farsi curare e ricoverare per paura ...

