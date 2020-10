M5S: Casaleggio, 'iscritti votino anche su ministri e partecipate' (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Mi piacerebbe un maggiore coinvolgimento degli iscritti anche sulle nomine: da quella dei ministri a quella dei rappresentanti del Movimento nelle società partecipate dallo Stato". Lo dice Davide Casaleggio a Bruno Vespa per il libro "Perche' l'Italia amò Mussolini (e come ha resistito alla dittatura del virus)", in uscita il 29 ottobre da Mondadori - Railibri. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Mi piacerebbe un maggiore coinvolgimento deglisulle nomine: da quella deia quella dei rappresentanti del Movimento nelle societàdallo Stato". Lo dice Davidea Bruno Vespa per il libro "Perche' l'Italia amò Mussolini (e come ha resistito alla dittatura del virus)", in uscita il 29 ottobre da Mondadori - Railibri.

wireditalia : Fabio Pietrosanti, iscritto al M5s da due anni, si è visto recapitare la decisione dei probiviri per aver partecipa… - fleinaudi : #BuonaPagina 'L’illusione 'democratica' del metodo M5S' Sabino #Cassese @Corriere ??Alessandro Di Battista ha dich… - fattoquotidiano : L’ex capo - Parla ad Accordi&Disaccordi: “Pieno sostegno alla sindaca”. Poi sfida Casaleggio: “Mi fido di Davide, m… - TV7Benevento : M5S: Casaleggio, 'non per forza con Pd, meglio liste civiche'... - nestquotidiano : M5s, Casaleggio “Preoccupa tendenza a centralizzare e passare a partito” -