Lockdown in Campania: senza aiuti economici esploderà la bomba sociale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa scelta di Vincenzo De Luca di andare verso il Lockdown in Campania ha come pilastro la necessità di garantire i mezzi di sostentamento a quelle categorie produttive che dovranno chiudere i battenti. Ci vogliono soldi, per evitare tumulti: “Nel momento in cui si prendono decisioni drastiche”, dice De Luca, “è inevitabile che ci sia una ricaduta pesante sui settori del commercio e della ristorazione. Facciamo un piano di misure socioeconomiche per aiutare le categorie più colpite, utilizzando i miliardi che ci vengono messi a disposizione dell’Europa. La Campania ha già approvato un piano di 1,7 miliardi in occasione della prima ondata, chiedo formalmente al governo che si apra in sede di Conferenza Stato-Regioni una discussione rapida. Evitiamo di perdere ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa scelta di Vincenzo De Luca di andare verso ilinha come pilastro la necessità di garantire i mezzi di sostentamento a quelle categorie produttive che dovranno chiudere i battenti. Ci vogliono soldi, per evitare tumulti: “Nel momento in cui si prendono decisioni drastiche”, dice De Luca, “è inevitabile che ci sia una ricaduta pesante sui settori del commercio e della ristorazione. Facciamo un piano di misure socioeconomiche per aiutare le categorie più colpite, utilizzando i miliardi che ci vengono messi a disposizione dell’Europa. Laha già approvato un piano di 1,7 miliardi in occasione della prima ondata, chiedo formalmente al governo che si apra in sede di Conferenza Stato-Regioni una discussione rapida. Evitiamo di perdere ...

trash_italiano : “Sentitevi solo essere umani, non ci sono più distinzioni, né politiche, né religiose, né economiche né ideologiche… - VincenzoDeLuca : ??COVID-19, È INDISPENSABILE DECIDERE SUBITO IL #LOCKDOWN Leggi la mia dichiarazione ?? - fattoquotidiano : Covid, De Luca: “In Campania procederemo a chiudere tutto, chiedo lockdown nazionale. Siamo a un passo dalla traged… - BolaffioLirio : RT @giornalettismo: Oltre duemila positivi in Campania, per #DeLuca è #lockdown. Il 9 ottobre diceva: 'Mille positivi e chiudo tutto'. Cosa… - Wolfango83 : RT @frandemartino: Dalla sanità campana ECCELLENZA CHE TUTTI CI INVIDIANO NEL MONDO alla minaccia di cacciare dagli ospedali i malati non g… -