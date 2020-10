Lione, Paquetà dopo l’esordio: «Per me è importante giocare» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lucas Paquetà parla dopo l’esordio al Lione: ecco le parole del centrocampista brasiliano ex Milan, dopo l’esordio in Ligue 1 Lucas Paquetà parla dopo il suo esordio: ecco le sue parole in conferenza stampa con il Lione. «Sono stato molto contento di aver esordito lo scorso fine settimana. Ho capito che era un campionato molto difficile. Sono contento della vittoria. La cosa più importante per me è essere in campo, sia in mezzo che in posizione più avanzata. Cerco di applicare le indicazioni dell’allenatore. Al Flamengo giocavo in diverse posizioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lucas Paquetà parlal’esordio al: ecco le parole del centrocampista brasiliano ex Milan,l’esordio in Ligue 1 Lucas Paquetà parlail suo esordio: ecco le sue parole in conferenza stampa con il. «Sono stato molto contento di aver esordito lo scorso fine settimana. Ho capito che era un campionato molto difficile. Sono contento della vittoria. La cosa piùper me è essere in campo, sia in mezzo che in posizione più avanzata. Cerco di applicare le indicazioni dell’allenatore. Al Flamengo giocavo in diverse posizioni». Leggi su Calcionews24.com

Sportellate_it : Paquetà e De Sciglio esordiscono convincendo in quel di Lione, mentre il Lille continua a volare. Ecco le nostre co… - Libero131087 : Al netto di pioli: biglia gioca in Turchia, Bonaventura nella viola, piatek nell’herta, Suso panca a Siviglia, paqu… - Claudione_B : RT @cmdotcom: #Ligue1: il #Lille ne fa 4 al #Lens e vola in vetta alla classifica. Vincono #Nizza e #Lione, debuttano #Paquetà e #DeSciglio… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Ligue1: il #Lille ne fa 4 al #Lens e vola in vetta alla classifica. Vincono #Nizza e #Lione, debuttano #Paquetà e #DeSciglio… - cmdotcom : #Ligue1: il #Lille ne fa 4 al #Lens e vola in vetta alla classifica. Vincono #Nizza e #Lione, debuttano #Paquetà e… -