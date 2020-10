Lazio – Bologna | le parole degli allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 23 ottobre 2020)è in programma per domani sera alle 20.45. In questa quinta giornata di campionato di Serie A, i biancocelesti ospiteranno i rossoblu allo stadio Olimpico. Entrambe le squadre cercheranno la vittoria per migliorare la loro posizione in classifica. Alla vigilia diInzaghi e Mihajlovic hanno parlato in conferenza stampa. Laè pronta ad ospitare il? Simone Inzaghi inizia la propria conferenza stampa parlando dell’esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund: “Martedì abbiamo fatto una grande gara e tre giorni prima ne avevamo fatta un’altra. Penso che dipenda tutto dalle motivazioni che non devono mai mancare. Abbiamo messo in campo umiltà e convinzione.” Su Reina ...