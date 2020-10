La rivelazione shock di Matthew McConaughey: “Sono stato violentato da giovane” (Di venerdì 23 ottobre 2020) La star americana Matthew McConaughey, in un libro autobiografico pubblicato lo scorso 20 ottobre, dal titolo Greenlights, ha parlato di un tragico episodio. L’attore, oggi 50enne, ha rivelato che da giovane è stato violentano sul retro di un van. Una confessione che ha scioccato i tantissimi fans del Premio Oscar. Ecco cosa ha scritto McConaughey … L'articolo La rivelazione shock di Matthew McConaughey: “Sono stato violentato da giovane” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 23 ottobre 2020) La star americana, in un libro autobiografico pubblicato lo scorso 20 ottobre, dal titolo Greenlights, ha parlato di un tragico episodio. L’attore, oggi 50enne, ha rivelato che da giovane èviolentano sul retro di un van. Una confessione che ha scioccato i tantissimi fans del Premio Oscar. Ecco cosa ha scritto… L'articolo Ladi: “Sonoda giovane” proviene da www.meteoweek.com.

