Juventus-Verona | Dybala o non Dybala | questo è il dilemma

Si avvicina la sfida di domenica sera valida per il quinto turno di Serie A. Ad affrontarsi nel posticipo serale saranno la Juventus di Andrea Pirlo e l'Hellas Verona di Ivan Juric. Si tratta di un match con sullo sfondo il Barcellona di Lionel Messi, ma di certo non meno importante. La squadra del Maestro vuole tornare alla vittoria (sul campo) in campionato dopo il pareggio di Crotone che avrebbe scaldato gli animi all'interno dell'ambiente bianconero. La Juventus si avvia ad affrontare gli scaligeri dopo le buone risposte offerte nella trasferta di martedì contro la Dinamo Kiev ed una buona prestazione potrebbe generare entusiasmo in vista del confronto stellare del 28 ottobre.

