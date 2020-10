Juventus | concluso l’isolamento fiduciario del gruppo squadra

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Lasi prepara per la partita di campionato contro il Verona, l’obiettivo è confermarsi dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev in Champions League, ma si dovrà riscattare il passo falso in Serie A contro il Crotone. Nel frattempo arrivano aggiornamenti sul fronte Coronavirus, come comunicato dal club. “Football Club comunica che, in applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si èoggi pomeriggio il periodo di isolamentoprecedentemente comunicato che ha coinvolto 61 persone”. Inter, Hakimi torna negativo al Coronavirus a due giorni dalla positività Roma, il difensore Mancini positivo al Coronavirus: “mi sono aggiudicato la quarantena” FOTOL'articolo...