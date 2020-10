Inter, centrocampo da perfezionare: Vidal e Nainggolan le soluzioni (Di venerdì 23 ottobre 2020) Problema centrocampo per l’Inter In questa Inter di inizio spicca la mancanza di equilibrio e in particolare oltre alle difficoltà in difesa spicca la mancanza di filtro a centrocampo. “È il cuore del problema dell’Inter – altro che difesa – con un peccato originale che il mercato non ha potuto risolvere. Inutile tornare su Kanté, l’uomo dei desideri di Conte. Impossibile arrivare a lui, come pure a Thomas, che al tecnico sarebbe stato comunque gradito. Ma in ogni caso, per il club, non c’è stata neppure la chance di trovare una figura omologa a Kanté, un giocatore con le stesse caratteristiche. Conte chiedeva più sostanza, davanti alla difesa. È bene tenerlo a mente sempre, nei ragionamenti tattici attorno ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Problemaper l’In questadi inizio spicca la mancanza di equilibrio e in particolare oltre alle difficoltà in difesa spicca la mancanza di filtro a. “È il cuore del problema dell’– altro che difesa – con un peccato originale che il mercato non ha potuto risolvere. Inutile tornare su Kanté, l’uomo dei desideri di Conte. Impossibile arrivare a lui, come pure a Thomas, che al tecnico sarebbe stato comunque gradito. Ma in ogni caso, per il club, non c’è stata neppure la chance di trovare una figura omologa a Kanté, un giocatore con le stesse caratteristiche. Conte chiedeva più sostanza, davanti alla difesa. È bene tenerlo a mente sempre, nei ragionamenti tattici attorno ...

passione_inter : GdS - Inter, cosa manca al centrocampo? Conte cerca l'incastro per ottimizzare il ruolo di Vidal -… - fcin1908it : Inter, ancora problemi a centrocampo: ecco che fine ha fatto Matias Vecino - - sportli26181512 : Conte e il 'centrocambio': cercasi incastro per liberare Vidal: Conte e il 'centrocambio': cercasi incastro per lib… - Smg_1908 : @Jnterista_7 @inter_versilia Non so se sia la via giusta o sbagliata, purtroppo quest'anno a centrocampo hanno fatt… - Nerazzurrisiamo : -