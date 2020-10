In Gazzetta il decreto che assegna 137,2mln euro a ciclovie, ciclostazioni e sicurezza (Di venerdì 23 ottobre 2020) E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto proposto dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli che assegna 137,2 milioni di euro agli enti locali per la progettazione e realizzazione di ... Leggi su etribuna (Di venerdì 23 ottobre 2020) E' stato pubblicato inUfficiale ilproposto dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli che137,2 milioni diagli enti locali per la progettazione e realizzazione di ...

MinisteroSalute : Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 18 ottobre sulle ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epi… - StudioRigola : Terzo Settore: in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo del Registro Unico Nazionale - stefano96762286 : RT @Teresat14547770: Proroga cartelle esattoriali: decreto in Gazzetta Ufficiale, con “sorpresa” - Rosita14806327 : RT @Teresat14547770: Proroga cartelle esattoriali: decreto in Gazzetta Ufficiale, con “sorpresa” - redsox442542 : RT @Teresat14547770: Proroga cartelle esattoriali: decreto in Gazzetta Ufficiale, con “sorpresa” -