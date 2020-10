Il test della saliva per il coronavirus funziona (Di venerdì 23 ottobre 2020) Oltre al tampone, attualmente il gold standard per la diagnosi del coronavirus, un semplice esame della saliva potrebbe correrci in aiuto per rilevare più velocemente il Sars-Cov-2. A dimostrarlo è uno studio dei ricercatori dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani (Inmi) di Roma, in collaborazione con l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, lo University College di Londra e l’azienda DiaSorin, secondo cui il campione salivare rappresenta una valida alternativa al tampone naso-faringeo per la diagnosi di Covid-19. Il loro studio è stato pubblicato sulla rivista Viruses. L’obiettivo della ricerca, svolta nell’arco di diversi mesi e sul numero più consistente di pazienti e di campioni finora analizzato al mondo, si ... Leggi su wired (Di venerdì 23 ottobre 2020) Oltre al tampone, attualmente il gold standard per la diagnosi del, un semplice esamepotrebbe correrci in aiuto per rilevare più velocemente il Sars-Cov-2. A dimostrarlo è uno studio dei ricercatori dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani (Inmi) di Roma, in collaborazione con l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, lo University College di Londra e l’azienda DiaSorin, secondo cui il campionere rappresenta una valida alternativa al tampone naso-faringeo per la diagnosi di Covid-19. Il loro studio è stato pubblicato sulla rivista Viruses. L’obiettivoricerca, svolta nell’arco di diversi mesi e sul numero più consistente di pazienti e di campioni finora analizzato al mondo, si ...

L'esame della saliva, meno invasivo e più rapido del tampone ... scoprendo una concordanza quasi perfetta dei risultati. In altre parole il test salivare è valido, in termini di sensibilità di ...

Ed ecco il perché dei numerosi test a tema. Proprio come questo che ... obiettivo ciò che ti stimola maggiormente è l’avventura più che il raggiungimento della meta. Ti piace perderti in un mondo di ...

