Il talent dei virologi

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Il sesso al tempo del Covid? “L’invito purtroppo è a quella che potrebbe esser drammaticamente un’astinenza, per non dire ad attività onanistiche come unica alternativa”. Le parole sono di Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario IRCCS dell’ospedale Galeazzi di Milano. “Il guaio è che anche il nostro familiare può essere asintomatico”, conclude il virologo parlando alla Zanzara su Radio2. Il consiglio anche se rischia di generare facile ironia è serissimo. Come sempre lo sono i pareri e le raccomandazioni dei medici che da mesi vediamo in tv o sui giornali. Fabrizio Pregliasco, Andrea Crisanti, Alberto Zangrillo, Roberto Burioni, Pier Luigi Lopalco, Ilaria Capua, Massimo Galli, Walter Ricciardi, Maria Rita Gismondo, Silvio Brusaferro, Giuseppe Ippolito, Matteo Bassetti. Sono immunologi e ...