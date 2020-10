Il racconto di Nicola Magrini, positivo al Covid (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il direttore dell'Aifa, positivo al coronavirus, racconta la sua esperienza: "Ero senza mascherina, sono stato imprudente" Coronavirus, direttore Aifa: “Ho preso il virus per imprudenza” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il direttore dell'Aifa,al coronavirus, racconta la sua esperienza: "Ero senza mascherina, sono stato imprudente" Coronavirus, direttore Aifa: “Ho preso il virus per imprudenza” su Notizie.it.

_DAGOSPIA_ : IL RACCONTO DI NICOLA MAGRINI, DIRETTORE DI AIFA: HO AVUTO IL COVID E POSSO DIRE CHE... - SiamoPartenopei : 'Ero triste, ma Maradona si accorse subito di me', il racconto di Nicola: 'Feci tre foto con Diego' - areanapoliit : 'Ero triste, ma #Maradona si accorse subito di me', - AdrianaSpappa : @Nicola_Pedrazzi @rivistailmulino @peraltro @DM_Deluca @jacopo_iacoboni Per me il tweet cozza con l'ottimo racconto… - TG24info : Omicidio Gabriel - In aula il racconto del padre Nicola Feroleto - -

Ultime Notizie dalla rete : racconto Nicola Caro Porro, ti racconto la movida Lgbt che nessuno contesta Nicola Porro Coronavirus, direttore Aifa: “Ho preso il virus per imprudenza”

So dunque di cosa parlo”. Sono le parole di Nicola Magrini, direttore dell’Aifa, risultato positivo al virus. In un’intervista al Corriere della Sera, Magrini racconta della sua esperienza con il ...

Nuova giunta regionale: Nardini, la zingarettiana “tradita” e risarcita con più deleghe

C'è chi racconta che abbia preso il telefono e abbia chiamato direttamente il segretario del Pd Nicola Zingaretti che a sua volta si sarebbe sentito con Giani. Certo. Va preso atto che Zingaretti ...

So dunque di cosa parlo”. Sono le parole di Nicola Magrini, direttore dell’Aifa, risultato positivo al virus. In un’intervista al Corriere della Sera, Magrini racconta della sua esperienza con il ...C'è chi racconta che abbia preso il telefono e abbia chiamato direttamente il segretario del Pd Nicola Zingaretti che a sua volta si sarebbe sentito con Giani. Certo. Va preso atto che Zingaretti ...