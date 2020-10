Il Doodle di oggi è dedicato a Gianni Rodari e ai suoi 100 anni (Di venerdì 23 ottobre 2020) Cento anni fa nasceva Gianni Rodari e oggi lo ricordano in tanti con eventi e omaggi, tra cui quello di Google che allo scrittore dedica il Doodle di oggi. L’illustrazione mostra il suo volto accanto a un libro, un modo semplice per celebrare un grande intellettuale italiano, Maestro della Fantasia che ci ha lasciato il 14 aprile 1980, vincitore nel 1970 del Premio Hans Christian Andersen, considerato il Nobel della letteratura per ragazzi. 100 anni di Gianni Rodari e Google gli omaggia il Doodle 100 anni fa nasceva Gianni Rodari: il Doodle di oggi è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Centofa nascevalo ricordano in tanti con eventi e omaggi, tra cui quello di Google che allo scrittore dedica ildi. L’illustrazione mostra il suo volto accanto a un libro, un modo semplice per celebrare un grande intellettuale italiano, Maestro della Fantasia che ci ha lasciato il 14 aprile 1980, vincitore nel 1970 del Premio Hans Christian Andersen, considerato il Nobel della letteratura per ragazzi. 100die Google gli omaggia il100fa nasceva: ildiè ...

