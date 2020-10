Grande Fratello Vip, diretta: Mario Balotelli entra nella casa. Elisabetta Gregoraci in crisi (Di venerdì 23 ottobre 2020) . Questa sera in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con il reality show prodotto da Endemol Shine ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 ottobre 2020) . Questa sera in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con il reality show prodotto da Endemol Shine ...

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - spighissimo : Cazzo a giudicare dal suo CV pensavo stesse con chiunque gli garantiva di sedersi a tavola...'è stato valletto a Qu… - Pluviophile_G : RT @see_lallero: Serena Grandi vs. Corinne Clery. Da 'Grande Fratello VIP 2' del 23 ottobre 2017 su Canale 5. - ML14130444 : Forse devi uscire dalla finzione, non sei più al grande fratello... ORA STATE DIVENTANDO UN CERO PERICOLO PER L'ITA… -