Giro d’Italia 2020, Kelderman contro Hindley e Geoghegan Hart: chi è favorito per la vittoria? Prima il Sestriere, poi la cronometro di Milano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Due giornate decisive, un sabato in montagna, una domenica a cronometro. Va a chiudersi con l’ultimo week-end il Giro d’Italia 2020. Domani la ventesima tappa, da Alba a Sestriere, di 190 chilometri, con la tripla scalata. Domenica invece sarà la volta della prova contro il tempo da Cernusco sul Naviglio a Milano, completamente pianeggiante, di 15,7 chilometri. Si decide la classifica generale, con una situazione che alla vigilia resta apertissima. In tre a giocarsi il Trofeo Senza Fine: chi è il favorito per la vittoria? Al comando, dopo la diciannovesima frazione, c’è Wilco Kelderman. L’olandese è stato il più regolare di questa Corsa Rosa: senza mai strappare è ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Due giornate decisive, un sabato in montagna, una domenica a. Va a chiudersi con l’ultimo week-end ild’Italia. Domani la ventesima tappa, da Alba a, di 190 chilometri, con la tripla scalata. Domenica invece sarà la volta della provail tempo da Cernusco sul Naviglio a, completamente pianeggiante, di 15,7 chilometri. Si decide la classifica generale, con una situazione che alla vigilia resta apertissima. In tre a giocarsi il Trofeo Senza Fine: chi è ilper la? Al comando, dopo la diciannovesima frazione, c’è Wilco. L’olandese è stato il più regolare di questa Corsa Rosa: senza mai strappare è ...

