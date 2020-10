Giro d’Italia 2020: accorciata la diciannovesima tappa, sarà di 153 chilometri (Di venerdì 23 ottobre 2020) La diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2020 è stata accorciata a causa del freddo e della pioggia che stanno imperversando quest’oggi nel nordovest dell’Italia. La scelta è arrivata dopo la protesta di un gruppo molto folto di ciclisti, che ha convinto gli organizzatori ad accorciare la tappa a 153 km nonostante non tutti fossero d’accordo con questa scelta. I corridori percorreranno in pullmann i primi 100 km, per poi salire in bici per il tratto restante. Non si partirà quindi da Morbegno, mentre l’arrivo sarà sempre ad Asti. Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ladeld’Italiaè stataa causa del freddo e della pioggia che stanno imperversando quest’oggi nel nordovest dell’Italia. La scelta è arrivata dopo la protesta di un gruppo molto folto di ciclisti, che ha convinto gli organizzatori ad accorciare laa 153 km nonostante non tutti fossero d’accordo con questa scelta. I corridori percorreranno in pullmann i primi 100 km, per poi salire in bici per il tratto restante. Non si partirà quindi da Morbegno, mentre l’arrivo sarà sempre ad Asti.

giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : ??? A legend that comes from afar. It’s Stelvio climb day, once again the judge of #Giro. ??? Una leggenda che nasc… - giroditalia : ??? The 2020 #Giro d’Italia, Cima Coppi: her majesty Passo dello Stelvio. ??? La Cima Coppi del #Giro d'Italia 2020:… - enricosprea : 'Non ci sono più i corridori di una volta' Al Giro d'Italia i ciclisti hanno preteso di fare mezza tappa di oggi in pullman. Piove. - OA_Sport : Giro d’Italia 2020: clamorosa protesta dei corridori. Tappa ridotta e primi 100 km in pullman -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Corsa alla Champions League, le squadre favorite Fortune Italia