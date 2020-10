Giovanna Botteri sempre in prima linea spiega come la Cina supera il Covid (Di venerdì 23 ottobre 2020) La ricordiamo tutti Giovanna Botteri in Cina quando è scoppiato il Covid, quando la paura è diventata uguale per tutti. Giovanna Botteri richiama l’attenzione sul come la Cina abbia in parte sconfitto il coronavirus: “In Cina non ci sono più contagi locali ci sono solo contagi da importazione e appena si scoprono dei contagi immediatamente la città viene tutta controllata, tutti vengono sottoposti al tampone in cinque giorni e questa è un’arma fortissima”. A differenza dell’Italia che è ostile all’App Immuni e la Botteri ne comprende la motivazione ma è quello il modo per uscirne, perché il tracciamento elimina la vera forza del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 23 ottobre 2020) La ricordiamo tuttiinquando è scoppiato il, quando la paura è diventata uguale per tutti.richiama l’attenzione sullaabbia in parte sconfitto il coronavirus: “Innon ci sono più contagi locali ci sono solo contagi da importazione e appena si scoprono dei contagi immediatamente la città viene tutta controllata, tutti vengono sottoposti al tampone in cinque giorni e questa è un’arma fortissima”. A differenza dell’Italia che è ostile all’App Immuni e lane comprende la motivazione ma è quello il modo per uscirne, perché il tracciamento elimina la vera forza del ...

