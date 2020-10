GF Vip 5 | Patrizia De Blanck rischia la squalifica | sta nascondendo un oggetto vietato

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Un altro colpo di scena potrebbe arrivare nella casa del Grande Fratello Vip e andrebbe a riguardare una delle concorrenti più amate dai telespettatori. Stiamo parlando diDeche sarebbe a rischioper via di una violazione del regolamento. Quale? Stando ad alcune immagini e allo strano comportamento degli inquilini, pare che la contessa stiaunproibito dagli autori del reality. Se così fosse, lasarebbe immediata per lei. La Contessa DelaStanno facendo molto discutere le proteste dei telespettatori del Grande Fratello Vip in merito alla presunta violazione del regolamento da parte diDe. ...

