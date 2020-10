Freno ai contagi in sette giorni, o scatterà il coprifuoco alle 21 in tutta Italia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sul Corriere della Sera di oggi compare un articolo a firma di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini in cui si scrive che il Governo sta consderando l'ipotesi di un lockdown 'soft', ossia un coprifuoco ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sul Corriere della Sera di oggi compare un articolo a firma di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini in cui si scrive che il Governo sta consderando l'ipotesi di un lockdown 'soft', ossia un...

globalistIT : Freno ai contagi in sette giorni, o scatterà il coprifuoco alle 21 in tutta Italia #Covid - CarloF0554ti : @539th @RegLiguria Quindi gli asintomatici, inconsapevoli, possono spandere contagi senza alcun freno. La situazion… - MassimoFamularo : La ripresa dei contagi #covid19 e possibili misure di contenimento agiranno da freno sulla #ripresa… - ChiozziAle : @LucaFerrettiEvo No. Fallimento in termini assoluti. L’obiettivo del track and tracing è di trovare i casi, isolarl… - loidomemau : @rubio_chef In qualche modo dobbiamo metter freno ai contagi, ma non bloccare l'economia e tutto l'indotto che gira… -

Ultime Notizie dalla rete : Freno contagi Covid Roma, la mappa dei contagi nei quartieri negli ultimi 7 giorni: il virus corre a Primavalle e Torre Angela, frenata all'Eur Il Messaggero Secondo la ministra Lamorgese servono “controlli rigorosi per evitare il lockdown”

Con gli ultimi Dpcm emanati dal governo per contenere la curva epidemiologica e frenare la diffusione del coronavirus ... alle mancanze con cui siamo arrivati a questa seconda ondata di contagi, ...

Quella dura accusa di Bassetti: "Ora vi dico cosa dovete fare"

La frenata, come spiega l'esperto ... nelle misure di prevenzione e se c'è un positivo ci può essere il rischio anche di potenziali contagi". Per questo, è fondamentale rimanere a casa: "Io ho passato ...

Con gli ultimi Dpcm emanati dal governo per contenere la curva epidemiologica e frenare la diffusione del coronavirus ... alle mancanze con cui siamo arrivati a questa seconda ondata di contagi, ...La frenata, come spiega l'esperto ... nelle misure di prevenzione e se c'è un positivo ci può essere il rischio anche di potenziali contagi". Per questo, è fondamentale rimanere a casa: "Io ho passato ...