Fico si fa beccare senza la mascherina dopo aver rimproverato Sgarbi alla Camera (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tutto secondo le regole, eravamo distanziati, ha fatto sapere il presidente della Camera Roberto Fico, ritratto senza mascherina a una tavolata su un famoso lido di Posillipo, qualche giorno fa, in occasione del compleanno della fidanzata, Yvonne De Rosa, fotografa napoletana. Peccato che le distanze non fossero esattamente quelle che andrebbero rispettate e che anche in strada, all’aperto, la mascherina sia obbligatoria, come si vede dalla foto pubblicata sul sito di Repubblica. In più fa sorridere che nei giorni scorsi, e a più riprese, il grillino si sia scagliato contro Vittorio Sgarbi per la sua ritrosia a indossare la mascherina in aula, nella Camera dei Deputati. Un duello verbale che aveva fatto molto ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tutto secondo le regole, eravamo distanziati, ha fatto sapere il presidente dellaRoberto, ritrattoa una tavolata su un famoso lido di Posillipo, qualche giorno fa, in occasione del compleanno della fidanzata, Yvonne De Rosa, fotografa napoletana. Peccato che le distanze non fossero esattamente quelle che andrebbero rispettate e che anche in strada, all’aperto, lasia obbligatoria, come si vede dfoto pubblicata sul sito di Repubblica. In più fa sorridere che nei giorni scorsi, e a più riprese, il grillino si sia scagliato contro Vittorioper la sua ritrosia a indossare lain aula, nelladei Deputati. Un duello verbale che aveva fatto molto ...

