De Luca: «La Campania a brevissimo al lockdown, il governo faccia altrettanto» (Di venerdì 23 ottobre 2020) De Luca: «La Campania a brevissimo al lockdown» Il Presidente della Regione Campania chiede al governo nazionale il lockdown totale. “I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). E’ indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo”. Ricordiamo che da stasera in Campania scatta il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 ottobre 2020) De: «Laal» Il Presidente della Regionechiede alnazionale iltotale. “I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). E’ indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso lasi muoverà in questa direzione a”. Ricordiamo che da stasera inscatta il ...

