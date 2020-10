Crisanti su Contagi: Sistema di Tracciamento Italiano si è Sbriciolato da Una Settimana (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il direttore del dipartimento di Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova, Andrea Crisanti, parla di Contagi e restrizioni nel corso del programma “Piazza Pulita”, su La 7. “Il Sistema di Tracciamento Italiano si è Sbriciolato una Settimana fa. Per rintracciare le catene, considerati i 16.000 Contagi di oggi, dovremmo individuare 160.000 persone. Non esiste nessun … Leggi su youreduaction (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il direttore del dipartimento di Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova, Andrea, parla die restrizioni nel corso del programma “Piazza Pulita”, su La 7. “Ildisi èunafa. Per rintracciare le catene, considerati i 16.000di oggi, dovremmo individuare 160.000 persone. Non esiste nessun …

