Covid, ricoverata Mara Maionchi: possibile focolaio a "Italia's Got Talent" (Di venerdì 23 ottobre 2020) Covid: la celebre discografica sarebbe ricoverata in un ospedale milanese in condizioni non gravi. A riportare la notizia Selvaggia Lucarelli Coronavirus che continua a non risparmiare personaggi dello spettacolo e della televisione. A risultare positiva sarebbe la celebre discografica Mara Maionchi in condizioni non gravi. A dare la notizia è stato il sito Tpi tramite … L'articolo Covid, ricoverata Mara Maionchi: possibile focolaio a "Italia's Got Talent" proviene da leggilo.org.

