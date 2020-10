Covid, il piano del Governo: lockdown o coprifuoco alle 21 se i contagi non calano in 7 giorni (Di venerdì 23 ottobre 2020) Covid, lockdown o coprifuoco alle 21 se contagi non calano in 7 giorni Il Governo pensa già oltre l’ultimo Dpcm emanato per far fronte alla risalita dei contagi da Covid in Italia e, se le cose nei prossimi giorni non dovessero migliorare, è pronto a un’ulteriore stretta. L’esecutivo si è dato una deadline di una settimana: se entro 7 giorni nuovi casi e pazienti deceduti continuassero a crescere – dimostrando l’inefficacia (o almeno la tardività) degli ultimi provvedimenti – il premier Giuseppe Conte dovrà fare un passo in più. In che direzione? Al momento, le alternative sono due: una più ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 ottobre 2020)21 senonin 7Ilpensa già oltre l’ultimo Dpcm emanato per far fronte alla risalita deidain Italia e, se le cose nei prossiminon dovessero migliorare, è pronto a un’ulteriore stretta. L’esecutivo si è dato una deadline di una settimana: se entro 7nuovi casi e pazienti deceduti continuassero a crescere – dimostrando l’inefficacia (o almeno la tardività) degli ultimi provvedimenti – il premier Giuseppe Conte dovrà fare un passo in più. In che direzione? Al momento, le alternative sono due: una più ...

reportrai3 : #Report tutti i lunedì alle 21.20 su @RaiTre Tra i temi delle prossime puntate: ? La guerra del vaccino ? Il miste… - Antonio_Tajani : Questo è il nostro piano d'azione contro la crisi provocata dal coronavirus. Protocolli e misure chiare per contene… - VincenzoDeLuca : ??COVID-19, RESPINTI I RICORSI SULLA SCUOLA IL TAR DÀ RAGIONE ALLA REGIONE CAMPANIA Leggi la news ??… - FF3173 : Vuoi vedere @giovyberloni che tra un po' il #Covid_19 passa in secondo piano ? - LaStampa : Dal Piemonte alla Calabria le ordinanze delle Regioni si rincorrono. Restrizioni anti-Covid in ordine sparso, ma pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid piano COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Sul Mes tante verità, nessuna verità

se non altro perché la partita col Covid era appena all’inizio. Non a caso il ministro della Salute Speranza aveva nelle settimane successive parlato di un “piano” per la sanità che doveva “poggiare” ...

Covid in Irpinia: ospedale Landolfi Pizzuti va avanti tra le proteste

Per scongiurare l'ipotesi, avevano proposto: che tutti i covid fossero gestiti ad Avellino; l'utilizzo dell'ex ospedale Maffucci; di adibire solo il terzo piano dell'ospedale di Solofra alla degenza ...

se non altro perché la partita col Covid era appena all’inizio. Non a caso il ministro della Salute Speranza aveva nelle settimane successive parlato di un “piano” per la sanità che doveva “poggiare” ...Per scongiurare l'ipotesi, avevano proposto: che tutti i covid fossero gestiti ad Avellino; l'utilizzo dell'ex ospedale Maffucci; di adibire solo il terzo piano dell'ospedale di Solofra alla degenza ...