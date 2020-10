Covid | Fontana | ' Situazione drammatica in Lombardia' | L' annuncio di De Luca | ' In Campania lockdown a brevissimo'

(Di venerdì 23 ottobre 2020) 'Chiedo ai cittadini la disponibilità a rispettare certe limitazioni della propria libertà e della propria vita in una'. E' l'appello del governatore della, Attilio ...

fattoquotidiano : SALVINI TENTA IL BLITZ Nel giorno nerissimo in cui Milano si consacra ufficialmente capitale italiana del Covid, la… - SkyTG24 : Covid Lombardia, Fontana: “Se con attuali misure il contagio rallenta, lockdown evitabile” - TgLa7 : #Covid, #Fontana: riaprono ospedali Fiera Milano e Bergamo - riccardoVeron : RT @salvinimi: Emergenza Covid. Sbagliando si impara dice Fontana a Gallera. Facciamo presto. Siamo già a meno 17.000 sbagli risponde Galle… - Franco32656300 : RT @salvinimi: Emergenza Covid. Sbagliando si impara dice Fontana a Gallera. Facciamo presto. Siamo già a meno 17.000 sbagli risponde Galle… -

«Noi dobbiamo ridurre la pressione in un piccolo spazio, in un orario di due ore del trasporto pubblico locale. Nell'ora di punta c'è un grande affollamento nelle metropolitane ...“Se l’impennata di contagi non dovesse assestarsi nei prossimi giorni, potrebbe scattare un nuovo lockdown”. Covid-19, Fontana: “Lockdown da evitare ma possibile”. Tradotto: se questi provvedimenti si ...