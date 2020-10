Coronavirus | record assoluto di contagi In tre regioni superati i duemila casi

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Èdidain Italia. Secondo quanto riportato dal bollettino odierno del ministero della Salute, sono 19.143 i nuovi(ieri erano stati 16.079). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 91 morti, meno rispetto ieri, quando il bollettino del ministero della Salute ne contava 136, che portano il totale a 37.059 dall’inizio dell’emergenza. In Lombardia iin più sono circa cinquemila, 2.200 quelli registrati in Campania,in Piemonte, oltre 1.500 in Veneto, quasi 600 in Puglia, il doppio rispetto alprecedente. Ieri iin più erano stati 16.079 con 170.392 tamponi. Con 2.352 dimessi e guariti nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi al ...

In calo le vittime, 91 in 24 ore. Arcuri: 'Su 6.628 posti di terapia intensiva disponibili in Italia il 15% è occupato da pazienti Covid'. ROMA (23 ottobre 2020) - Continuano a salire i contagi per ...Il bollettino del 23 ottobre sui nuovi contagi di coronavirus in Italia segnala 19.143 nuovi positivi ... Ieri erano state 136. Nuovo record per i tamponi eseguiti nell’ultima giornata: sono stati 182 ...