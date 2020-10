Cnr | rigenerazione delle cellule dell’occhio | scoperte le spie di allarme

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Grazie a raffinate tecniche di microscopia, ricercatori della SISSA e dell’Istituto officina dei materiali del Consiglio nazionalericerche (Cnr-Iom) hanno individuato nei bastoncelli lampi di calcio che nessuno aveva precedentemente visto e nemmeno ipotizzato e che avvertono della necessita’ di procedere a un ricambio. Lo studio e’ pubblicato su PNAS. Muoversi nella penombra e’ difficile ma non impossibile. Ad aiutarci in questa impresa sono i bastoncelli, un tipo disensibili alla luce (fotorecettori) presenti nella retina dei vertebrati, capaci di rivelare luci bassissime che permettono di muoversi anche in una cantina o caverna poco illuminate. Sono meraviglie biologiche in grado di rivelare anche un singolo quanto di luce, ma necessitano di una manutenzione continua. Sono loro i protagonisti del nuovo studio ...