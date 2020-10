Campania in lockdown | De Luca | «Basta mezze misure | chiudiamo tutto subito»

Agenzia_Ansa : Le #chiusure nelle #Regioni, si moltiplicano le ordinanze per arginare il #contagio. Coprifuoco in #Campania,… - VincenzoDeLuca : ??COVID-19, È INDISPENSABILE DECIDERE SUBITO IL #LOCKDOWN Leggi la mia dichiarazione ?? - Agenzia_Ansa : #Covid-19 La mappa delle chiusure nelle #Regioni. Firmata l'ordinanza in #Calabria, da lunedì il #coprifuoco e #Dad… - DMFemme_ : Lockdown in Campania, molto bene. Io però vorrei un attimo piangere. - CovidShop : #Campania +2.280 su circa 15mila tamponi #DeLuca vuole fare il #Lockdown #Covid19Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Campania lockdown

NAPOLI (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, chiede al Governo nazionale il lockdown totale. “I dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento ...bringing back the silence to usually busy areas that was characteristic of national lockdown earlier this year. People are only allowed out in this time period for work reasons or other specific needs ...