Bride | il nuovo progetto di Scarlett Johansson sulla moglie di Frankenstein

empitalia : Il micione di @miekary_mouse sembra estremamente soddisfatto del nuovo cuscino dedicato a Corpse Bride! ?? Non stare… - Comeneisogni : ?? Nuovo Podcast! 'Trucco sposa 2021' su @Spreaker #bride #sposa #truccosposa #weddingplannertorino -

Ultime Notizie dalla rete : Bride nuovo

Scarlett Johansson ha firmato per diventare la protagonista di The Bride, il nuovo film su La moglie di Frankenstein.Scarlett Johansson produrrà e reciterà in un nuovo dramma sci-fi incentrato sulle vicende de «La moglie di Frankenstein». L'attrice nominata all'Oscar sarà la protagonista e produttrice del dramma ind ...