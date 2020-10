Borse 23 ottobre | Milano chiude in positivo Standard and Poor’s conferma il rating per l’Italia Migliora l’outlook

(Di venerdì 23 ottobre 2020)23, Piazza Affariin. Male Parigi e Francoforte.23. Siuna settimana molto difficile per i mercati. L’attesa dell’accordo tra repubblicani e democratici sul rilancio dell’economia statunitense e l’aumento dei contagi continuano a pesare sui listini. L’ultima giornata per i mercati si è chiusa in, soprattutto nel Vecchio Continente. Una leggera spinta nonostante la continua risalita dei contagi. Una crescita che resta in forte dubbio per il rischio di un nuovo lockdown. L’Italia potrebbe ritornare ad una serrata per consentire al sistema sanitario di respirare. Uno scenario che rischia di mettere a serio rischio ...

cilento_news24 : Il Sole24h - Borse sostenute dall'industria tedesca. Mercati al test di fine ottobre con Bce e i conti dei Big Usa… - TerraDiPalma : RT @UniOrientale: Borse di studio per la Germania Con un ciclo di appuntamenti informativi online, a partire dal 22 ottobre 2020, il DAAD I… - MarketWall_ITA : ??23 ottobre - Update #MERCATI ore 17:30 ?? un minuto dedicato alla chiusura delle #BorseEuropee, apertura delle bors… - solagimma : RT @NewsMondo1: Borse 23 ottobre, Milano apre in positivo -

Ultime Notizie dalla rete : Borse ottobre

SoldiOnline.it

L'indice tecnologico di Wall Street conclude in progresso dello 0,25% e termina la sessione del 22 ottobre a 11.692,57 punti.Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute. Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende ...