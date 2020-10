Benevento-Napoli | le probabili formazioni

Leggi su giornal

(Di venerdì 23 ottobre 2020)– In questa 5a giornata va in scena il derby campano della Serie A, quello tra. Padroni di casa reduci dalla pesante sconfitta di Roma, ma che hanno collezionato ben 6 punti in queste prime 4 giornate. La squadra di Filippo Inzaghi sta dimostrando di non voler fare la comparsa questa stagione. Ilarriva dalla brutta sconfitta contro l’AZ di Europa League, partita in cui i ragazzi di Gattuso non sono riusciti a replicare il successo per 4-1 contro l’Atalanta. Partenopei in cerca di una vittoria per continuare la striscia positiva in campionato, mentre ilproverà a sfruttare le eventuali ripartenze in contropiede. In casaniente di ...