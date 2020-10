Avellino | il pubblico potrebbe tornare al Partenio | oggi il summit decisivo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non c’è tempo per rifiatare per l’di Piero Braglia. Dopo la vittoria con il Fa all’orizzonte avanza il derby contro la Casertana. Match in programma domenica pomeriggio (ore 17.30) al-Lombardi. L’impianto di Contrada Zoccolaririvedere, seppur in maniera ridotta, i tifosi sui gradoni. Nella giornata diè in programma la riunione con la commissione che valuterà le condizione dell’impianto cittadino. Il sindaco Gianluca Festa avrà una riunione anche con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in sinergia con il Prefetto ed il Questore di. Secondo il nuovo DPCM, firmato lo scorso 18 ottobre, ...