Anticipazioni Beautiful | puntata 26 ottobre 2020 | sospetti sull’incidente di Thomas Forrester

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Lunedì 26in coma: durante un litigio con Hope,precipita dalla scogliera e tutto accade quando ad intervenire è Brooke. Il giovane ora è in coma e le sue condizioni sono critiche. I medici proseguono negli accertamenti mentre bill e Justin si chiedono come sia potuto accadere l’incidente. Tutto però fa supporre che la colpa sia stata di Brooke. La moglie di Ridge ha forse spinto apposta il suo figliastro a causa della rabbia per quello che ha fatto alla figlia Hope? Riassuntodi ieri Domenica 25cade nel burrone:insegue Hope perchè non accetta di essere lasciato da lei. La Logan gli ha ...