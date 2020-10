Anche la Calabria verso il lockdown (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dovrebbe arrivare nella giornata di oggi una nuova ordinanza della Regione Calabria che prevede ulteriori limitazioni per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il presidente facente funzioni della Giunta regionale, Nino Spirlì, nelle prossime ore, dovrebbe adottare e firmare un'ordinanza che prevede il "coprifuoco” dalle ore 24 alle 5, la didattica a distanza (Dad) nelle scuole medie e nelle scuole superiori (mentre resta in presenza in asili e scuole elementari), limitazioni alle visite negli ospedali, nelle strutture sanitarie e nelle residenze sanitarie assistite (Rsa), ed inoltre la sospensione delle visite specialistiche non urgenti. L'ordinanza, ha reso noto Spirlì, resterà in vigore per due settimane, per essere riproposta prima del periodo natalizio in caso di nuove impennate dei contagi. Prima della firma del ... Leggi su agi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dovrebbe arrivare nella giornata di oggi una nuova ordinanza della Regioneche prevede ulteriori limitazioni per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il presidente facente funzioni della Giunta regionale, Nino Spirlì, nelle prossime ore, dovrebbe adottare e firmare un'ordinanza che prevede il "coprifuoco” dalle ore 24 alle 5, la didattica a distanza (Dad) nelle scuole medie e nelle scuole superiori (mentre resta in presenza in asili e scuole elementari), limitazioni alle visite negli ospedali, nelle strutture sanitarie e nelle residenze sanitarie assistite (Rsa), ed inoltre la sospensione delle visite specialistiche non urgenti. L'ordinanza, ha reso noto Spirlì, resterà in vigore per due settimane, per essere riproposta prima del periodo natalizio in caso di nuove impennate dei contagi. Prima della firma del ...

