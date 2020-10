A 95 anni guarisce dal Covid: la storia di Francesco Merloni, fondatore della Ariston (Di venerdì 23 ottobre 2020) Francesco Merloni, 95 anni, fondatore della Ariston Thermo Group è risultato negativo al Covid-19. L’imprenditore ed ex ministro ai Lavori pubblici era risultato positivo dopo il suo rientro da una vacanza trascorsa nella casa di famiglia in Sardegna. Positivi, inoltre, anche i familiari che erano in vacanza con lui. Il 27 agosto scorso era stato ricoverato all’ospedale Torrette di Ancona, in via precauzionale, data l’età e la persistente alta. In ospedale ha anche trascorso il giorno del suo 95° compleanno, il 17 settembre. Dieci giorni dopo era stato dimesso perché le sue condizioni erano migliorate, era tornato a casa ma risultava ancora positivo al tampone. Oggi si è avuta la conferma dell’avvenuta ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020), 95Thermo Group è risultato negativo al-19. L’imprenditore ed ex ministro ai Lavori pubblici era risultato positivo dopo il suo rientro da una vacanza trascorsa nella casa di famiglia in Sardegna. Positivi, inoltre, anche i familiari che erano in vacanza con lui. Il 27 agosto scorso era stato ricoverato all’ospedale Torrette di Ancona, in via precauzionale, data l’età e la persistente alta. In ospedale ha anche trascorso il giorno del suo 95° compleanno, il 17 settembre. Dieci giorni dopo era stato dimesso perché le sue condizioni erano migliorate, era tornato a casa ma risultava ancora positivo al tampone. Oggi si è avuta la conferma dell’avvenuta ...

