26 ottobre Università Lumsa conferirà laurea honoris causa a Liliana Segre

Roma – Il 26 ottobre, anniversario della fondazione dell'Ateneo, si svolgerà a Roma la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico 2020-2021, un appuntamento tradizionale della comunità accademica che darà ufficialmente il via all'81esimo anno di attività dell'Università Lumsa. Nell'occasione sarà conferita la laurea magistrale honoris causa in Relazioni internazionali alla Senatrice Liliana Segre per i suoi meriti culturali e per l'impegno profuso nella testimonianza e nella difesa dei diritti umani. La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente del CdA dell'Università Lumsa, il Card. Giovanni ...

