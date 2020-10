"Vuole commentare?". "Ma anche no". Massimo Galli gela la Gruber: Durissimo, in diretta | Video (Di giovedì 22 ottobre 2020) "Ma anche no". Massimo Galli, a Otto e mezzo, gela Lilli Gruber che gli ha appena chiesto un commento sulla vignetta condivisa su Instagram da Roberto Mancini, ct della nazionale. "Hai idea di dove hai preso il coronavirus? Guardando i tg", recita la vignetta "negazionista". "Vuole commentarla?", incalza la Gruber. Il professore, virologo dell'ospedale Sacco di Milano, taglia corto: "Chiunque facesse un giro negli ospedali vedrebbe che questa malattia non l'ha presa guardando il tg. Questo è l'unico commento possibile a vignette di questo tipo". "Facciamo insieme una cosa separatamente l'uno dall'altro per evitare di contagiarsi, gioco di parole pessimo che vale quasi la pessima vignetta che mi ha fatto vedere", conclude poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) "Mano"., a Otto e mezzo,Lilliche gli ha appena chiesto un commento sulla vignetta condivisa su Instagram da Roberto Mancini, ct della nazionale. "Hai idea di dove hai preso il coronavirus? Guardando i tg", recita la vignetta "negazionista". "commentarla?", incalza la. Il professore, virologo dell'ospedale Sacco di Milano, taglia corto: "Chiunque facesse un giro negli ospedali vedrebbe che questa malattia non l'ha presa guardando il tg. Questo è l'unico commento possibile a vignette di questo tipo". "Facciamo insieme una cosa separatamente l'uno dall'altro per evitare di contagiarsi, gioco di parole pessimo che vale quasi la pessima vignetta che mi ha fatto vedere", conclude poi ...

