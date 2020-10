USA, economia attesa in frenata a fine anno (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – Sale il superindice USA relativo alle condizioni economiche americane, seppur ad un ritmo di crescita più contenuto rispetto alla rilevazione precedente. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il Leading Indicator (LEI) si attesta a quota 107,2 punti a settembre in aumento dello 0,7% rispetto al mese precedente. Un dato in linea alle attese degli analisti che si confronta con il +1,4% precedente (rivisto da +1,2% preliminare). La componente che riguarda la situazione attuale è salita dello 0,2% a 101,7 punti, mentre quella sulle aspettative future cala dello 0,1% a 107,6 punti. “Il LEI statunitense è aumentato a settembre, guidato principalmente dal calo delle richieste di disoccupazione e dall’aumento dei permessi di alloggio. Tuttavia, la decelerazione suggerisce che l’economia ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – Sale il superindice USA relativo alle condizioni economiche americane, seppur ad un ritmo di crescita più contenuto rispetto alla rilevazione precedente. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il Leading Indicator (LEI) si attesta a quota 107,2 punti a settembre in aumento dello 0,7% rispetto al mese precedente. Un dato in linea alle attese degli analisti che si confronta con il +1,4% precedente (rivisto da +1,2% preliminare). La componente che riguarda la situazione attuale è salita dello 0,2% a 101,7 punti, mentre quella sulle aspettative future cala dello 0,1% a 107,6 punti. “Il LEI statunitense è aumentato a settembre, guidato principalmente dal calo delle richieste di disoccupazione e dall’aumento dei permessi di alloggio. Tuttavia, la decelerazione suggerisce che l’...

Il dato è superiore alle stime degli analisti, +5%,. Sono state vendute 6,5 milioni di unità rispetto ai 5,9 milioni di agosto superando le aspettative di consensus, 6,3 milioni,. Su base annua , le v ...

