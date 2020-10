Usa, agente uccide 19enne afroamericano disarmato. “Ci hanno sparato per non aver fatto niente” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Mentre l’agente usciva dal veicolo e si avvicinava al veicolo sospetto, questo ha iniziato ad andare in retromarcia e l’agente ha sparato con la sua semi automatica temendo per la sua sicurezza“. Così la polizia di Waukegan, in Illinois, ha spiegato in un comunicato perché uno dei suoi uomini ha sparato contro un’auto che si era mossa in retromarcia dopo essere stata fermata per un controllo. Con quei colpi ha ucciso Marcellis Stinette, un 19enne afroamericano che si trovava all’interno dell’abitacolo e ferito la sua fidanzata Tafara Williams, madre di suo figlio, anche lui a bordo al momento della sparatoria. “Quando l’ho vista mi ha detto ‘Mamma ci hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Mentre l’usciva dal veicolo e si avvicinava al veicolo sospetto, questo ha iniziato ad andare in retromarcia e l’hacon la sua semi automatica temendo per la sua sicurezza“. Così la polizia di Waukegan, in Illinois, ha spiegato in un comunicato perché uno dei suoi uomini hacontro un’auto che si era mossa in retromarcia dopo essere stata fermata per un controllo. Con quei colpi ha ucciso Marcellis Stinette, unche si trovava all’interno dell’abitacolo e ferito la sua fidanzata Tafara Williams, madre di suo figlio, anche lui a bordo al momento dellaria. “Quando l’ho vista mi ha detto ‘Mamma ci...

